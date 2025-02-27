Последнее обновление: 27.02.2025 11:54

РФ запустила по Украине 166 ударных дронов и имитаторов

С вечера 26 февраля и в ночь на 27 февраля Россия вновь атаковала Украину беспилотниками, запустив 166 ударных дронов и имитаторов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, сбить удалось 90 из них.

Беспилотники сбивали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

При этом 72 дрона-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.

В частности, в Киевской области из-за падения обломков БпЛА загорелся промышленный объект. Также есть повреждения домов, автомобилей и прочего – последствия фиксируют в Бориспольском, Обуховском и Броварском районах.

Черниговская ОВА о последствиях не сообщала.

Сумская ОВА пишет, что ночью над областью сбили восемь "шахедов".

В Липоводолинской общине в результате падения обломков поврежден частный дом.

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