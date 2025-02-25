Последнее обновление: 25.02.2025 15:48

Московская биржа запускает торги выходного дня

Московская биржа запускает торги на фондовом рынке в выходные дни.

Как сообщила пресс-служба торговой площадки, стартуют они с 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме.

Экспериментальный режим обеспечивает возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

«На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня — и не будут изменяться», - говорится в сообщении Мосбиржи.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование