В России ратифицировали договор с Беларусью о гарантиях безопасности

Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 документа предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном сторонами".

Статья 4 договора указывает, что "стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон".

Договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях "предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Беларуси" на территории республики могут создаваться военные и иные российские объекты, а также размещаться российские воинские формирования.

Согласно договору, стороны назначат спецпредставителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие десятилетние сроки.

Отметим, что сегодня состоится очередное заседание второй сессии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва, на котором будет рассматриваться законопроект «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».