Беларусь и РФ создадут рабочую группу по унификации таможенного контроля. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси.

«Подписано постановление Таможенного комитета Союзного государства о создании рабочей группы по вопросам таможенного администрирования и применения системы управления рисками», - говрится в сообщении.

Документ утвержден на двусторонней встрече таможенных служб Беларуси и России в рамках состоявшегося в Ереване 49-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС.

«Практическая реализация положений постановления позволит единообразно применять инструменты системы управления рисками и унифицировать подходы их использования в Союзном государстве», - поясняет ГТК.

Созданная рабочая группа будет обеспечивать мониторинг и сбор информации об объектах таможенного контроля, определять области рисков, анализировать сведения о процессах осуществления таможенных операций в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств.