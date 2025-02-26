Газпром проиграл международный арбитраж: CEZ отсудила $42 млн за недопоставку газа

Арбитражный трибунал Международной торговой палаты (ICC) полностью поддержал иск CEZ против Газпрома и обязал российскую компанию выплатить более 1 млрд чешских крон ($42 млн) компенсации за недопоставку газа в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба CEZ.

Чешская CEZ в основном покупала газ для производства электроэнергии через посредников, но также имела прямой контракт с Газпромом на небольшую часть своего импорта, действовавший до конца 2022 года.

После начала российско-украинской войны Газпром начал уменьшать поставки газа по отдельным европейским контрактам, в том числе по договору с CEZ. Чешская компания была вынуждена покрывать эту нехватку газом, купленным по тогдашним высоким ценам, что привело к убыткам.

В ответ на действия Газпрома CEZ обратилась международный арбитраж, который длился два года и принял решение в пользу чешской компании.

Кроме основной суммы, Газпром должен выплатить проценты за просрочку и возместить расходы по судебному процессу.

Если Газпром не выполнит эти обязательства добровольно, CEZ попытается принудительно взыскать деньги через исполнительное производство.