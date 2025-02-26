Последнее обновление: 26.02.2025 13:22

В Беларуси тоже ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты в республике

Палата представителей Нацсобрания Беларуси сегодня на заседании ратифицировала договор с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий создавать российские военные объекты в республике.

Документ, в частности, предусматривает, что "в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации".

Законопроект о ратификации договора, принятый нижней палатой белорусского парламента, должен еще быть одобрен Советом Республики. Затем документ будет направлен на подпись Лукашенко.

Как сообщалось, Совет Федерации 26 февраля ратифицировал такой же договор с Беларусью о гарантиях безопасности, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года.

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