Последнее обновление: 03.03.2025 13:12

Досрочно включена в работу воздушная линия электропередачи «Полоцк – Лукомльская ГРЭС»

В рамках реконструкции подстанции 330 кВ «Полоцк» досрочно включена в работу воздушная линия электропередачи 330 кВ «Полоцк – Лукомльская ГРЭС». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ведомство утверждает, что это стало результатом совместных действий и договоренностей системных операторов России и Беларуси.

«Таким образом, межгосударственная транзитная электрическая связь 330 кВ «Лукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Полоцк – ПС 330 кВ Новосокольники» позволила связать северо-западный регион России с энергосистемой Беларуси и обеспечить более надежную синхронную работу энергосистем в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении Минэнерго.



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