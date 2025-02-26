Совет Республики одобрил ратификацию протокола к договору Беларуси с РФ по косвенным налогам

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил законопроект о ратификации протокола к договору с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанному в октябре 2022 года.

"Протокол разработан в соответствии с договором в целях его актуализации с учетом реализации новых норм в налоговых законодательствах Республики Беларусь и Российской Федерации, касающихся льгот по НДС и акцизам", - отметил председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

В частности, подчеркнул он, документом уточнен порядок расчета трансфертов, внесены изменения в некоторые приложения договора. Этот протокол распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава парламентской комиссии отметил, что документ "нацелен на дальнейшее углубление экономического сотрудничества", устранение налоговых барьеров во взаимных торговле и инвестициях, системное сотрудничество и взаимопомощь налоговых органов государств в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.

После одобрения законопроекта о ратификации протокола к договору Советом Республики документ направят на подпись Лукашенко.