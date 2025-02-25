Российская компания будет готовить в БГУИР специалистов по информационной безопасности

Российский разработчик средств защиты информации "Код безопасности" открыл в Минске лабораторию для подготовки белорусских ИБ-специалистов.

Лаборатория открыта на базе кафедры информационной безопасности Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Проект, как ожидают в компании, станет "платформой для подготовки кадров, локализованного производства и тестирования совместных решений с партнерами и другими вендорами".

Студенты БГУИР будут осваивать и тестировать софт "Кода безопасности", который установлен на рабочих местах в лаборатории, отметили представители компании на открытии. В России у ИБ-компании уже есть такие вузовские проекты, например, с МТУСИ.

"Код безопасности" не занимается в Беларуси продажами, это не рынок сбыта, заверил на открытии его CEO Андрей Голов.

"Мы здесь для того, чтобы создавать технологии и модифицировать продукцию с помощью ваших профессиональных кадров. И, собственно говоря, это уже сейчас происходит", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует ТАСС.

Отметим, что специалист по информационной безопасности (ИБ) строит и внедряет систему защиты в ИТ-инфраструктуру компании или организации, предотвращает и блокирует попытки проникнуть в нее извне.