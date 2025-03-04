Последнее обновление: 04.03.2025 18:12

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на фоне новостей о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:45 составила $70,56 за баррель, что на $1,06 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,84 до $67,53 за баррель.

Аналитики полагают, что введение пошлин негативно повлияет на экономическую активность и, как следствие, спрос на энергоносители.

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