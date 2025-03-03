Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила$73,16 за баррель, что на $0,35 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,76 (до $72,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,34 до $70,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,59 до $69,76 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 1,7%, североамериканский - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.