Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составляла $69,51 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 16 центов, до $69,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1 цент, до $66,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 5 центов, до $66,36 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.