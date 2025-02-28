Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром и завершают февраль в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 составляет $73,70 за баррель, что на $0,34 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,51 до $74,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,36 до $69,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,73 (2,5%), до $70,35 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.