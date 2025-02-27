Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в четверг

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются с утра, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $72,78 за баррель, что на $0,25 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,49 до $72,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,17 до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,31 до $68,62 за баррель.