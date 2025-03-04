Кыргызстан отозвал претензии к группе криптокомпаний

Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) 3 марта исключила криптовалютные компании из перечня организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов».

Постановление находится в закрытой части сайта, однако файлом поделился ряд Telegram-каналов.

Согласно приказу, 20 компаний исключены из Сводного санкционного перечня по причине отмены/отзыва документов, ставших основанием для внесения в него. В числе таковых могут быть решения судов различных инстанций, запросы правоохранительных и регулирующих органов или международные санкции.

В конце февраля первыми из списка на основании уточненных данных исключили криптовалютную биржу TokenSpot и криптообменник CashBack.

Напомним, 26 февраля власти Кыргызстана добавили в санкционный перечень 22 компании, в том числе базирующиеся в РФ. Регулятор запретил вести с ними деятельность банкам и нефинансовым организациям.