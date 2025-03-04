БЖД на мартовские праздники назначила 11 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога (БЖД) с 7 по 10 марта 2025 года назначила 11 дополнительных поездов.

Как сообщает пресс-служба БЖД, из них 9 – во внутриреспубликанском сообщении по наиболее востребованным маршрутам из Минска в Брест, Гомель и Могилев.

В международном сообщении назначен поезд № 249/250 Санкт-Петербург – Минск – Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 7 марта 2025 года в 20.45 и прибывать 8 марта в Минск в 11.08. В обратном направлении из столицы Беларуси поезд отправится 8 марта 2025 года в 20:05 и прибудет в Санкт-Петербург на следующий день в 10:05.