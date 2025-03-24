Последнее обновление: 24.03.2025 11:06

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 28 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 28 беспилотников.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: по 12 БПЛА - над территориями Брянской и Ростовской областей, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым и по 1 БПЛА - над территорией Краснодарского края и над

Между тем глава Ростовской области ранним утром заявил, что ночью в регионе отбивали массированную атаку беспилотников.

До этого российские новостные Telegram-каналы сообщали о взрывах над Брянском.

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