Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более сорока беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 43 беспилотников над четырьмя регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БПЛА - над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, четыре БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в краткой утренней сводке без подробностей.

Между тем российские Telegram-каналы сообщили об атаке на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, через которую российский газ поставлялся в ЕС транзитом через Украину.

Сообщается, что огромный факел виден за десяток километров - на границе с Сумской областью. Это уже второй удар по газоизмерительной станции за неделю.

Между тем Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия сама обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа". Военные назвали обстрел россиянами ГИС "Суджа" усилением очередной "провокацией своего спланированного деструктивного информационного влияния".