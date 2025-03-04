Последнее обновление: 04.03.2025 09:28

ЕС предоставит автопроизводителям еще три года для достижения целей снижения выбросов

Евросоюз предоставит автопроизводителям дополнительные три года для достижения целевых показателей снижения выбросов CO2, первоначально установленных на 2025 год.

Еврокомиссия (ЕК) внесет соответствующее предложение позднее в этом месяце, сообщила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

"Цели остаются теми же, компаниям придется выполнить их", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

"Это обеспечит отрасли больше пространства для маневра и больше ясности, причем без изменения согласованных целевых показателей. Я уверена, что такая целенаправленная поправка может быть быстро согласована Европарламентом и Евросоветом", - сказала председатель ЕК.

Многие автопроизводители заявляли о необходимости переноса сроков достижения целевых показателей выбросов CO2, поскольку ослабление спроса на электромобили затруднило их выполнение, в связи с чем компании могли столкнуться с миллиардными штрафами.

Между тем некоторые представители сектора, например, Volvo AB, призывали ЕК сохранить прежние сроки, чтобы обеспечить нормативную определенность для бизнеса, активно инвестировавшего в новые технологии для выполнения целей к 2025 году.

Европейский регулятор также намерен принять меры для стимулирования развития инноваций в сфере автономного вождения и других автомобильных технологий. Кроме того, ЕК рассматривает возможность оказания прямой помощи европейским производителям аккумуляторов, стремясь обеспечить устойчивость и гибкость цепочек поставок в автомобильном секторе, заявила фон дер Ляйен.



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