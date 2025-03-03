Чехи предупредили Германию о российских диверсантах, но немцы сбились со следа

Немецкие органы безопасности безуспешно преследовали группу из пяти человек, которые, как полагают, были российскими диверсантами, их след в Германии затерялся.

По данным газеты Bild, о подозрительной группе немецкие органы предупредили спецслужбы Чехии и Северной Македонии. Группа пересекла границу Германии с Чехией 16 февраля через переход в Саксонии. Федеральная полиция была заранее осведомлена о них благодаря чехам и северомакедонцам, поэтому остановила автомобиль с северомакедонскими номерами недалеко от небольшого городка Бад-Готлойба в Рудных горах.

В ходе проверки — полиция представила ее как плановую и случайную - стражам порядка удалось тайно получить доступ к мобильному телефону. По данным Bild, речь идет о диверсионной группе российской военной разведки ГРУ, а один из ее членов является выпускником элитной школы спецназа ГРУ, специализирующейся на взрывчатых веществах, электронных атаках и работе с ядами.

Bild также опубликовал скриншот из блокнота пятерых подозреваемых. На фотографии видны имена, номера мобильных телефонов и названия мест, включая Либерец.