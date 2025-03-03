Последнее обновление: 03.03.2025 13:12

ГТК Беларуси сообщил о проведении 4 марта электромонтажных работ в пункте пропуска «Берестовица»

4 марта в автодорожном пункте пропуска «Берестовица» с 9.00 до 18.00 будет отсутствовать электроснабжение в связи с плановым проведением работ по подключению электроустановок. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В указанный период времени на складе временного хранения пункта пропуска «Берестовица» таможенные операции по перецепке/перегрузке производиться не будут», - говорится в сообщении.

ГТК рекомендует учитывать эту информацию и следовать в иные специально установленные места для перецепки/перегрузки.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование