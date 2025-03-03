Жертвам криптоаферы в США вернут $8,2 млн

Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».

Мошенники обманывали людей посредством текстовых сообщений, представляясь знакомыми, якобы отправившими сообщение на «неправильный номер». Они выстраивали доверительные отношения с жертвами, а затем убеждали их инвестировать в поддельные криптоплатформы, обещавшие высокую прибыль.

Согласно заявлению прокуратуры штата Огайо, ФБР установило личности 33 пострадавших. Еще пятеро остаются неизвестными. Общие потери оцениваются в $6 млн.

По данным представителей прокуратуры, на счетах мошенников «содержались дополнительные средства, превышающие потери жертв», в общей сложности на $8,2 млн, что указывает на возможное участие в процессе отмывания денег.

Расследование началось в июне 2024 года, когда одна из пострадавших обратилась в интернет-центр жалоб на преступления при ФБР. Блокчейн-анализ позволил отследить часть украденных средств. Активы конвертировали в стейблкоины USDT и перевели на три криптокошелька.

Правоохранители получили ордер на изъятие криптовалюты. После этого компания-эмитент USDT Tether заморозила средства и переместила их на кошелек под контролем властей.

Мошенники также использовали методы эмоционального давления. Одна из жертв, женщина из Огайо, потеряла все сбережения в размере $663 000, а когда отказалась переводить дополнительные средства, ей и ее близким начали угрожать физической расправой.

Напомним, за 2024 год ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил как минимум $9,9 млрд, по данным аналитиков Chainalysis.