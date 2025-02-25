Последнее обновление: 25.02.2025 15:48

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник снижаются

Котировки нефтяных фьючерсов перешли к снижению после умеренного роста ранее в ходе сессии на новостях о введении Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 составляет $74,55 за баррель, что на $0,23 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,15 до $70,55 за баррель.

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