Microsoft навсегда попрощается со Skype в мае 2025 года. Об этом говорится в коде последней версии.

В частности, датамайнеры обнаружили в коде Skype информацию о планируемом закрытии сервиса Skype, о чем сообщает XDA Developers.

В последней предварительной версии Skype для Windows нашли сообщение: «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams». Далее следует примечание о том, что определенное количество «ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно», предположительно, на основе ваших контактов.

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft. Спустя пару лет компания прекратила поддержку некоторых своих внутренних коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а затем в 2015 году фирма из Редмонда попыталась интегрировать Skype в Windows 10. Интеграция с Windows 10 длилась около девяти месяцев. Компания добавила отдельные приложения для видеозвонков, обмена сообщениями и телефонных звонков и удалила их в следующем же обновлении.

В 2017 году Microsoft запустила Teams, платформу для совместной работы, построенную на основе Skype. Windows 11, выпущенная в 2021 году, поставлялась уже с Teams.