OpenAI запустила GPT-4.5, но с ограниченным доступом

OpenAI презентовала GPT-4.5 — крупнейшую ИИ-модель текстового чата на сегодня, которая пока доступна с ограничениями в исследовательской версии, но «скоро» поступит в более широкий доступ.

GPT-4.5, предварительно известная под названием Orion, является продолжением серии GPT-4o, а не моделей рассуждений o1 и o3-mini. Ее создали путем значительного увеличения объема вычислительной мощности и данных во время фазы «неконтролируемого обучения» — подход, который OpenAI использовала для разработки GPT-4, GPT-3, GPT-2 и GPT-1.

В каждом из поколений этот подход приводил к значительным скачкам производительности в различных областях, включая математику, письмо и кодирование. Действительно, OpenAI говорит, что увеличенный размер GPT-4.5 дал ей «более глубокое знание мира» и «более высокий эмоциональный интеллект». Хотя сейчас есть признаки того, что преимущества от увеличения данных и вычислений начинают нивелироваться: по нескольким тестам GPT-4.5 уступает более новым моделям «рассуждения» от китайской компании DeepSeek, Anthropic и самой OpenAI, отмечает TechCrunch.

В то же время пользователи предпочли GPT-4.5 по сравнению с GPT-4o в 57% случаев; так же модель демонстрировала меньше «галлюцинаций» (37,1% против 61,8% у GPT-4o) и лучше отвечала на фактические вопросы. Из минусов — пока модель не поддерживает некоторые важные мультимодальные функции, такие как голосовой режим.

Интересный неофициальный тест, где GPT-4.5, GPT-4o и o3-mini попросили создать единорога в SVG. GPT-4.5 была единственной ИИ-моделью, которая выдала что-то более или менее похожее.

Опробовать GPT-4.5 прямо сейчас могут только подписчики ChatGPT Pro ($200/месяц), поскольку OpenAI столкнулась с «нехваткой графических процессоров». Ситуацию обещают решить в ближайшие дни, а доступ подписчикам Plus и Team планируют предоставить на следующей неделе.

Разработчики могут получить доступ к GPT-4.5 через API, но цена существенно выше, чем у предшественницы — $75 за млн входных токенов (около 750 тыс. слов) и $150 за млн выходных токенов (у GPT-4o $2,5 и $10 соответственно).

Учитывая это, OpenAI «оценивает», стоит ли обслуживать API для GPT-4.5 в долгосрочной перспективе.

«Мы предоставляем GPT-4.5 в исследовательской версии, чтобы лучше понять его сильные стороны и ограничения» - говорится в сообщении OpenAI в блоге. - Мы все еще исследуем, на что он способен, и хотим увидеть, как люди используют его — возможно, таким образом, которого мы не ожидали».