Amazon представила свой первый квантовый процессор

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение американской Amazon.com Inc., представило свой первый квантовый процессор Ocelot. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Благодаря чипу стоимость снижения ошибок квантовых вычислений может сократиться на величину до 90%, заявила Amazon.

Впрочем, Ocelot - это лишь прототип, а не "полноценная квантовая система", отметил руководитель направления квантового аппаратного обеспечения AWS Оскар Пейнтер.

"Он призван оценить нашу способность производить коррекцию квантовых ошибок, и как только мы получим этот элемент, то сможем масштабировать его до гораздо большего размера", - пояснил он.

Кубиты (наименьшая единица информации в квантовых компьютерах, аналог бита в традиционном компьютере) подвержены негативному влиянию окружающей среды, в частности жары и вибраций, и в процессе вычислений генерируют ошибки. Для решения этой проблемы проводится коррекция ошибок, однако их число возрастает с увеличением мощности квантовых систем.

Ранее в феврале новый квантовый процессор представила Microsoft, назвав положенные в его основу разработки "многообещающим путем к квантовым вычислениям с низким уровнем ошибок".

Google в декабре также сообщила, что разработала квантовый процессор, который позволит продвинуться в решении проблем, связанных с коррекцией ошибок.

Квантовые компьютеры позволяют значительно ускорить обработку данных, но пока используются в основном в исследовательских целях. Они могут принести пользу в разработке лекарств, шифровании данных и кибербезопасности, отмечает WSJ.