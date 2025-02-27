Польша направляет на границу с Беларусью новую военную бригаду

Недавно созданная 16-я механизированная бригада Войска Польского, которая дислоцируется на востоке страны, с 1 августа 2025 года будет защищать границу с Беларусью в рамках операции «Безопасное Подляшье». Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«С 1 августа 16-я дивизия будет отвечать за охрану польско-белорусской границы в рамках операции «Безопасное Подляшье». Она возьмет на себя руководство операцией», - сказал Косиняк-Камыш в ходе встречи с военными вновь созданной бригады, которая входит в состав этой дивизии.

Он проинспектировал расположение вновь созданного военного формирования, подчеркнув, что на его вооружении будет современная военная техника, в том числе южнокорейские танки К2, бронетранспортеры Rosomak, самоходные зенитные ракетные комплексы и т.д.

Решение о создании новой 16-й механизированной бригады в составе 16-й механизированной дивизии было принято весной прошлого года. Менее чем за год в его состав вошли более 600 тысяч военнослужащих.

Операция «Безопасное Подляшье» по охране границы с Беларусью началась в августе прошлого года.