В Молдове проходят обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы (CNA) и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в столице, а также в городах Единец и Унгены в рамках расследования факта мошенничества.

По данным CNA, группа злоумышленников обманом убедили пожилую женщину инвестировать 400 000 леев (более $21 500) через неназванные криптовалютные платформы. Впоследствии они присвоили все средства себе.

Правоохранители полагают, что в составе группы были граждане Молдовы и других государств.

В ходе обысков из домов подозреваемых изъяты электронные носители информации. Проходящих по делу лиц допрашивают. Расследование продолжается.