В Беларуси собираются проводить реновацию по примеру России: сносить хрущевки и переселять жителей

Министерство архитектуры и строительства разрабатывает Концепцию государственной жилищной политики в Беларуси до 2030 года, которая будет включать в себя несколько ключевых направлений - деурбанизацию, реновацию и увеличение объемов строительства арендного жилья.

Как рассказала, член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Анжелина Сыромятникова, деурбанизация предполагает сокращение объемов строительства жилья в крупных городах и перенос акцентов на возведение жилья в городах-спутниках и на селе.

По ее словам, это снимет вопрос излишнего перетока кадров в столицу и областные города и станет действенной мерой по возврату их в сельскую местность и в малые города.

Власти также ожидают, что перетоку кадров в сельскую местность для восполнения рабочей силы в сельском хозяйстве будет способствовать постановление Минтруда и соцзащиты № 101, согласно которому безработные при переезде в сельскую местность будут получать сумму, равную девяти бюджетам прожиточного минимума. С 1 февраля сумма бонусов при переезде составляет более 4 тыс. рублей. После трудоустройства в течение пяти дней работник получает финансовую поддержку, при этом он обязан отработать в организации не менее года.

Сегодня в стадии проработки реновация. Эта программа направлена на расселение жильцов и снос жилого фонда, который имеет небольшую этажность и солидный срок эксплуатации.

"Беларусь пойдет по пути России, которая уже десяток лет занимается реновацией жилищного фонда, - заявила Анжелина Сыромятникова. - Хрущевки в свое время стали первыми многоквартирными домами, строящимися с помощью железобетонных панелей, которые позволили расселить жильцов коммунальных квартир и решить квартирный вопрос в период острой нехватки жилья в СССР. Это наследие советского прошлого исчерпало себя как морально, поскольку имеет малогабаритные и проходные комнаты, так и физически - вложение финансовых средств в капремонт нецелесообразно".

Депутат резюмировала, что снос старых домов и строительство новых современных жилых комплексов будет ориентировано на эффективную застройку уже сформированных микрорайонов, улучшение жилищных условий граждан, решение проблем с устаревшей инфраструктурой. Жильцам снесенных домов будет предоставляться равноценное жилье с жилой площадью не менее, чем в старой квартире, или денежная компенсация.