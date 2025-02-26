Последнее обновление: 26.02.2025 13:22

Белый дом установил контроль над составом президентского журналистского пула

Белый дом заявил во вторник, что отныне президентская администрация будет сама определять состав журналистского пула, который освещает работу президента США, отобрав этот контроль у группы журналистов из крупных медиаорганизаций, которые осуществляли данный отбор на протяжении десятилетий.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, традиционные СМИ сохранят прямой доступ к президенту, но состав журналистского пула будет расширен, передает Reuters.

"На протяжении десятилетий группа работающих в Вашингтоне журналистов - Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) - диктовала, какие именно журналисты будут иметь возможность задавать вопросы президенту США в местах, находящихся ближе всего (к месту работы президента). Теперь с этим покончено", - сказала Ливитт.

"В дальнейшем состав журналистского пула Белого дома будет определяться пресс-службой Белого дома", - добавила она, имея в виду работников президентской администрации.

В WHCA заявили, что данное решение наносит удар по свободе прессы, и лидеры свободной страны не должны иметь право определять состав журналистского пула.

По словам Ливитт, пять крупнейших кабельных и телевизионных станций сохранят свои места среди журналистов в Белом доме на ротационной основе, как и представители традиционных печатных изданий и радиостанций. Однако в пул добавят представителей стриминговых сервисов и новых новостных служб и радиостанций.

"Теперь мы будем заказывать музыку", - сказал позднее президент США Дональд Трамп журналистам, комментируя это решение.

На прошлой неделе Белый дом исключил из журналистского пула новостное агентство Associated Press за отказ переименовать в своих публикациях Мексиканский залив в Залив Америки согласно решению Белого дома. AP пытается оспорить свое исключение в суде, но пока безуспешно.



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