Польша закажет и передаст Украине еще 5 тыс. терминалов Starlink. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«Есть решение, которое реализуется Министерством цифровизации. Заказываем еще пять тысяч терминалов Starlink... Они уже частично оплачены и будут отправлены в Украину», - сказал Гавковский.

По его словам, терминалы будут доставлены в Украину в ближайшие недели и месяцы.

Около 85% терминалов Starlink для Украины были полностью или частично закуплены из внешних источников, в частности благодаря США, Великобритании и Польше. Эксплуатацию терминалов финансирует Польша.