В Казахстане определились с местом строительства АЭС

Стало известно место строительства первой атомной электрической станции (АЭС) в Казахстане. Постановление об этом подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

«<...> правительство постановляет принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области», - говорится в документе, который цитирует Kapital.kz.

Постановление правительства № 1137 подписано 30 декабря 2024 года.

6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в нем приняло участие 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за строительство атомной станции в РК, составило 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.

В конце января 2025 года стало известно, что в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства АЭС вошли российская компания «Росатом», корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF.

Кроме того, в Казахстане завершают анализ возможных мест для строительства второй и третьей АЭС, план по которым будет подготовлен во втором квартале 2025 года. Например, Курчатов рассматривается как перспективная площадка.

Бюджет строительства АЭС в Казахстане может составить $10-12 млрд. Первую атомную станцию планируют построить к 2035 году. Финансирование может быть осуществлено за счет привлеченных иностранных средств. Поставщики предлагают различные варианты финансирования, включая экспортный кредит и привлечение финансирования международных финансовых институтов.