Трамп объявил о новой программе гражданства США для богатых

Дональд Трамп заявил о намерении ввести новую программу предоставления американского гражданства за инвестиции в размере $5 млн, которую он назвал «золотой картой».

Предполагается, что эта инициатива заменит действующую визовую программу для инвесторов EB-5.

«Мы установим цену этой карты в районе $5 миллионов, и она даст вам привилегии грин-карты, а также это будет путь к гражданству», - сказал президент США журналистам в Белом доме.

По его словам, новая программа позволит «людям очень высокого уровня» получить американское гражданство и в то же время внести ощутимый вклад в экономику США. «Это будут люди с деньгами и люди, которые создадут рабочие места», - уверен Трамп.

На вопрос о том, будут ли российские олигархи иметь право на получение «золотой карты», он ответил утвердительно.

«Я знаю нескольких российских олигархов, которые являются хорошими людьми. Так что это возможно», - сказал глава Белого дома.

При этом он предположил, что сможет продать «миллион таких карт – а может и больше».

В свою очередь министр торговли США Говард Лютник заявил, что «золотая карта» Трампа заменит визовую программу EB-5. По его мнению, предыдущий механизм допускает возможности для мошенничества.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил во вторник, что не будет отменять санкции в отношении России, но не исключает этого в будущем.