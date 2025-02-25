Последнее обновление: 25.02.2025 18:00

Банковские карточки в Беларуси ночью 1 марта могут работать со сбоями

Банковские карточки в Беларуси ночью 1 марта могут работать, со боями. Об этом сообщил Банковский процессинговый центр (БПЦ).

"1 марта будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра. В промежуток с 00.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра", - говорится в сообщении.

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