В Сирии право применять оружие останется только у государства

В Сирии только государство отныне должно будет иметь право на использование вооруженных формирований. Об этом заявил на первой конференции национального диалога в Дамаске сирийский президент в переходный период Ахмад аш-Шараа.

"Единство вооруженных сил, монополия государства на них - это не роскошь, это моральный долг и обязанность", - сказал Ахмад аш-Шараа, которого цитирует "Аль-Арабийя".

После захвата в декабре 2024 года Дамаска новая сирийская администрация распустила прежние войска и службы безопасности, намеревалась интегрировать различные вооруженные группы в создаваемую армию. Аш-Шараа отмечал, что курдские отряды должны стать частью новых вооруженных сил.

Однако, уточняет "Аль-Арабийя", 35 партий, представляющих курдов с северо-востока Сирии, заявили, что на дамасской конференции этноконфессиональным меньшинствам обеспечено лишь символическое представительство. Представителей самопровозглашенной курдской автономии Рожава и возглавляемых курдами военизированных "Сирийских демократических сил" на конференцию также не пригласили.

Аш-Шараа заявил, что власти займутся формированием органа юстиции на переходный период, которые будет обеспечивать наказание преступников и восстановление гражданских прав жителей Сирии.

По его словам, внешняя политика Сирии будет строиться на "балансе и открытости", готовности вести диалог с любой стороной, желающей возобновить отношения при взаимном уважении. Глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани напомнил, что Сирия при новой администрации уже участвовала в региональных международных конференциях, добилась отмены части санкций.

По данным "Аль-Арабийи", 1 марта в Сирии должны сформировать новое правительство. Аш-Шараа также должен будет созвать временный парламент на замену распущенному.

Ранее аш-Шараа говорил, что на организацию выборов в Сирии уйдет четыре-пять лет, на пересмотр конституции - два или три года.

Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" ранее вступила в бои с курдским ополчением на северо-востоке Сирии. Аш-Шараа говорил, что нынешние власти Сирии ведут диалог с сирийскими курдами, рассчитывают на консенсус, однако разногласия пока сохраняются.