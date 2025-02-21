Последнее обновление: 21.02.2025 16:09

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $76,40 за баррель, что на $0,08 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,44 до $76,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на $0,08 до $72,40 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,38 до $72,48 за баррель.

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