КГК Беларуси озаботился эффективностью фермерских хозяйств

Комитет госконтроля Беларуси озаботился эффективностью фермерских хозяйств. Это следует из сообщения пресс-службы КГК по итогам межведомственного совещания по вопросам изучения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.

«В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики», - информирует пресс-служба.

На совещание в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для «качественного проведения» проверок.

«На совещании отмечено, что в республике работает немало добросовестных фермерских хозяйств, которым государством оказывается поддержка. В то же время имеются факты, установленные в ходе ранее проведенных проверок, когда отдельные КФХ функционируют неэффективно и незаконно», - утверждает КГК.