Минобразования Беларуси вводит электронную предварительную запись на проставление апостиля

Министерство образования Беларуси вводит электронную предварительную запись на проставление апостиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 3 марта вводится электронная предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля на официальном документе, исходящих из учреждений образования Беларуси», - говорится в сообщении.

Записаться можно будет на официальном сайте Минобразования. Для предварительной записи необходимо указать вид документа и его номер, выбрать дату и время посещения с учетом графика приема документов.

По электронной записи будут приниматься документы только от владельца документа и только те документы, которые указаны в форме предварительной записи. Несоответствие номера документа, указанного в форме предварительной записи, номеру предоставляемого документа для проставления апостиля влечет отказ в приеме документов.

До 31 марта включительно предварительная запись на проставление апостиля будет возможна и в прежнем формате – на базе Департамента в дни и часы, определенные для предварительной записи.

«Запись по телефону или электронной почте не осуществляется», - предупреждает Минобразования.

По вопросам введения электронной предварительной записи для проставления апостиля с 26 февраля по 7 марта будет организована работа горячей линии с 11.00 до 13.00 по номеру телефона (+375-17) 320-08-24.

Прием документов для проставления апостиля, предварительного засвидетельствования для консульской легализации, а также выдача ранее оформленных документов осуществляется Департаментом контроля качества образования Министерства образования по адресу: Минск, ул. Козлова, д. 28, кабинет 201.