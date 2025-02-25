Последнее обновление: 25.02.2025 15:48

В Украине появился собственный бренд оборонной индустрии

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности теперь будет использовать бренд украинской оборонной индустрии "ЗБРОЯ" (или ZBROYA на английском) со слоганом "Умная сила". Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении ЭП.

Отмечается, что цель бренда - дать общее название всему вооружению и украинской оборонной индустрии, которая "возродилась и развилась за три года полномасштабного вторжения и которую уже знают в мире", утверждают в ведомстве.

В Минстратегпроме говорят, что хотят донести миру таким образом, что украинское оружие "умная сила, закаленная реальным полем боя, и что это знак качества".

В сообщении говорится, что этот проект "даст производителям понимание вовлеченности производителей в экосистему украинского вооружения".

Уже создан сайт, где будут собраны сервисы для производителей и информация о бренде.



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