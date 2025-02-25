В Беларуси установили размеры выплат страховым агентам и брокерам

Постановлением Министерства финансов № 9 от 10 февраля 2025 года установлен предельный размер выплат страховым агентам и страховым брокерам.

Когда вознаграждение выплачивается страховому агенту - физическому лицу, который от имени страховой организации осуществляет посредническую деятельность по страхованию на основании трудового договора, его предельный размер по каждому договору обязательного страхования равен 7% суммы страховых взносов. Для договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев - 4%.

По каждому договору добровольного страхования, не относящегося к страхованию жизни, предельный размер установлен 35% и 5% (если страхователем выступает физлицо и юрлицо соответственно). Исключение составляют добровольное страхование медрасходов и страхование наземных транспортных средств. В первом случае сумма равна 8,5%, если страхователь - физлицо, 0,1% - если юрлицо. Во втором случае - 5% от суммы страховых взносов.

По каждому договору добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни, предельный размер составляет 12% суммы страховых взносов, причитающихся к уплате за весь период страхования по договору.

Кроме того, установлены предельные размеры вознаграждения страховым агентам, осуществляющим от имени страховой организации посредническую деятельность по страхованию на основании трудового договора на условиях внешнего совместительства и на основании гражданско-правового договора.

Определены предельные суммы всех видов выплат независимо от их источника (включая вознаграждения, премии) как физическому, так и юридическому лицу, вознаграждения страховому брокеру за оказанные услуги, ассистенту страхового брокера.

Гражданско-правовые договоры, заключенные со страховыми агентами и страховыми брокерами до вступления в силу постановления, подлежат приведению в соответствие с новыми нормами. Такое требование предъявляется и кразмерам вознаграждений страховым агентам, предусмотренные трудовыми

договорами.

Вознаграждения и иные виды выплат независимо от их источника выплачиваются в размерах, не превышающих установленные постановлением.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.