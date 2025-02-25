Отчет Nvidia станет проверкой спроса на ИИ-чипы после «шока» от DeepSeek

Спрос на передовые ИИ-чипы окажется в центре внимания в отчете Nvidia 26 февраля, поскольку инвесторы усомнились в значительных расходах на продукты корпорации после появления доступного аналога от DeepSeek. Об этом пишет Reuters.

Дебют модели R1 от китайского конкурента обрушил капитализацию второй по стоимости компании в мире на рекордные $593 млрд из-за скепсиса касательно сохранения преимуществ выпускаемых чипов в ИИ-гонке.

«Если Nvidia продемонстрирует, что способна „бить [прогнозы рынка] и повышать [ориентиры]”, это будет позитивно для акций», - заявила CIO Spear Invest Ивана Делевска.

Аналитики ожидают, что в октябре-декабре выручка компании повысилась на 72% г/г, до $38,05 млрд, — наименьшими темпами за последние семь кварталов. Для сравнения, в предыдущие пять отчетных периодов рост метрики оказывался трехзначным.

В январе-марте рынок рассчитывает на увеличение показателя на 60% г/г.

«Планы инвестиций Meta, Microsoft, Google и Amazon в [чипы искусственного интеллекта] рисуют позитивную картину спроса для Nvidia», - отметил портфельный менеджер Gabelli Funds Джон Белтон.

С серией Blackwell компания начала переход от продажи отдельных чипов к полноценным вычислительным системам ИИ, что усложнило наращивание производства.

Изначально внедрению также помешали просчеты в дизайне и рост доли брака, хотя Nvidia исправила эти проблемы.

В Reuters напомнили о заявлении руководства корпорации об ожиданиях превышения выручки Blackwell первоначальных прогнозов.

Напомним, в 2025 году Nvidia запустит новое поколение компактных компьютеров Jetson Thor для гуманоидов, согласно Financial Times.

В декабре корпорация представила Jetson Orin Nano Super — «свой самый доступный суперкомпьютер» с генеративным искусственным интеллектом.