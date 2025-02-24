Последнее обновление: 24.02.2025 17:38

МАРТ прошерстило магазины сети «Светофор» и в каждом из них выявило нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на прошлой неделе промониторило торговую сеть «Светофор» в областных городах, Минске, Столбцах и Дзержинске.

«Контрольные мероприятия проведены в отношении 22 торговых объектов. Нарушения правил торговли установлены в каждом объекте, подвергнутом мониторингу. Кроме того, в 3 объектах установлена реализация продукции с истекшим сроком годности», - говорится в сообщении МАРТ.

По результатам мониторинга выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции.

Кроме того, МАРТ рассматривает коллективное обращение работников сети по вопросам условий труда.

Согласно информации, на начало года в Беларуси функционировало 127 торговых объектов сети.

Напомним, на прошлой неделе ведомство сообщало о выявленных нарушениях в еще трех крупных торговых сетях - «Копеечка» и «Доброном», которые принадлежат одному владельцу, а также «Соседи».

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