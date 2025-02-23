НАТО построит систему трубопроводов для поставок авиационного топлива из Германии в Польшу и Чехию

НАТО планирует построить систему трубопроводов из Германии в Польшу и Чехию, чтобы обеспечить быструю поставку авиационного топлива для истребителей в случае войны с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Der Spiegel.

Существующая трубопроводная система НАТО времен холодной войны сейчас заканчивается на западе Германии.

Der Spiegel цитирует внутреннюю служебную записку Бундесвера - вооруженных сил Германии - о том, что существуют "значительные проблемы с устойчивым снабжением топливом для сил, которые в случае необходимости могут быть переброшены к восточной границе".

Согласно отдельному документу для высшего руководства немецкого министерства обороны, внутренние дискуссии среди союзников по НАТО пришли к выводу, что трубопроводные системы являются "основой топливного снабжения НАТО", пишет Der Spiegel.

Ожидается, что проект построения дополнительного трубопровода будет стоить 21 миллиард евро, а строительство трубопровода, как ожидается, будет в основном завершено к 2035 году, говорится в сообщении Der Spiegel.