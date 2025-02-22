Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

Сейм Польши одобрил закон об ограничении права на убежище

Сейм Польши проголосовал за законопроект о временном ограничении предоставления права на убежище. Трансляцию голосования вел телеканал TVP Info.

За инициативу отдали свой голос 386 депутатов. Против высказались 38 парламентариев, в том числе 8 представителей правящей "Гражданской коалиции" премьера Дональда Туска, который первым представил эту идею публике в октябре минувшего года в качестве одного из пунктов новой миграционной стратегии республики.

Против проекта также проголосовали все депутаты от входящей в правящую коалицию партии "Левые", которая вместе с правозащитными организациями протестовала против этой инициативы. С резкой критикой в отношении проекта Туска выступил и президент Анджей Дуда, на подпись которого законопроект должен поступить после голосования в Сенате (верхней палате парламента). По его мнению, инициатива может ударить по политическим беженцам из Беларуси.

Польское правительство 15 октября 2024 года утвердило миграционную стратегию республики до 2030 года. Одним из ее пунктов стал механизм временного приостановления приема заявок на убежище на границе с Беларусью для нелегальных мигрантов. Помимо критики внутри страны, свою обеспокоенность политикой Варшавы высказал также Евросоюз.



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