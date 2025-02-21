Компания Figure показала революционный ИИ для роботов

Американская робототехническая компания Figure представила искусственный интеллект собственной разработки Helix для интеграции с роботами.

По словам создателей, модель способна «рассуждать как человек».

Оснащенные ИИ гуманоиды могут подбирать «практически любые бытовые предметы без какого-либо кода или предварительного обучения».

«Когда его просят “поднять предмет из пустыни”, Helix определяет игрушечный кактус, выбирает ближайшую руку и выполняет точные двигательные команды, чтобы надежно схватить его», - отмечает команда Figure.

Согласно техническому докладу, новая универсальная модель Vision-Language-Action позволяет машинам интерпретировать команды на естественном языке и взаимодействовать с неизвестными для них объектами без необходимости предварительного обучения или программирования для каждого из них.

Благодаря этому со временем боты становятся более способными без необходимости обновлять систему или специально обучаться на новых данных. На приведенном выше видео робот не знал о предметах, с которыми имел дело, но при этом мог определить, какие должны быть помещены в холодильник.

Helix работает на встроенных графических процессорах с низким энергопотреблением, что делает ее пригодной к коммерческому запуску. Figure заявила, что уже заключила сделки с BMW Manufacturing и неназванным крупным американским клиентом.

Напомним, в начале февраля Figure вышел из соглашения о сотрудничестве с OpenAI после совершения «значительного прорыва» в разработке искусственного интеллекта для гуманоидов.