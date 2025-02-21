Совет ЕЭК установил ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 21 февраля принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщает торговый блок ЕЭК.

"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий железнодорожного и автомобильного машиностроения", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, сегодня производители стран ЕАЭС серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компонентами для ее изготовления. Из-за этого импортировать готовые кондиционеры часто обходится дешевле, чем произвести их на внутреннем рынке.

"При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них", - добавил Ваагн Казарян.