Последнее обновление: 21.02.2025 16:09

Совет ЕЭК установил ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 21 февраля принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщает торговый блок ЕЭК.

"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий железнодорожного и автомобильного машиностроения", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, сегодня производители стран ЕАЭС серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компонентами для ее изготовления. Из-за этого импортировать готовые кондиционеры часто обходится дешевле, чем произвести их на внутреннем рынке.

"При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них", - добавил Ваагн Казарян.



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