Последнее обновление: 21.02.2025 16:09

Беларусь и Уганда отменят визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Лукашенко 20 февраля подписал указ № 68, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Уганды об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом граждане двух стран - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.



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