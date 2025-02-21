Последнее обновление: 21.02.2025 16:09

В Беларуси за "земельной амнистией" обратились 36 тыс. раз

В Беларуси за "земельной амнистией" обратились 36 тыс. раз. Об этом заявил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич.

"По состоянию на 1 января 2025 года люди обратились за легализацией в отношении почти 36 тысяч фактов самовольно занятых земель. А для кого-то наша инициатива — это повод оформить документы без легализации, так сказать, привести дела в надлежащий вид (73,5 тысячи случаев)", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

Как сообщалось, возможность узаконить самовольно занятые участки власти продлили до 1 января 2028 года.



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