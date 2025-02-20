Европол предупредил об угрозах от нацеленных на подростков онлайн-сообществ

Европол 20 февраля опубликовал предупреждение в связи с выявлением в сети различных чатов, нацеленных на подростковую аудиторию.

В частности, специалисты Европола предупреждают о распространении различных онлайн-сообществ, нацеленных на несовершеннолетних, где распространяют экстремальный контент, нормализуют насилие и преступность, а также пренебрежительное отношение к устоявшимся общественным нормам.

Речь может идти в том числе о сообществах, где подписчиков могут вербовать и втягивать в иерархию структуры, которая обычно объединяется вокруг харизматичного лидера, умеющего хорошо манипулировать людьми.

Пребывание в подобных группах может приводить к радикализации и повторению увиденного в реальной жизни.

Еще одна категория чатов нацелена на неуверенных в себе подростков, к которым "дотягиваются" через обманчивые предложения помочь преодолеть психологические трудности и доверительное общение, после чего манипуляциями склоняют к передаче интимных снимков, далее – к нанесению вреда себе и к совершению насильственных поступков. Предоставленные интимные фото на этом этапе становятся инструментом шантажа.

Европол призывает к повышенной бдительности, если ребенок проводит много времени онлайн и ничего не рассказывает об этом, становится скрытным, выглядит встревоженным и расстроенным, начинает вести себя необычно и говорить иначе, пользуется шифрами, начал наносить себе физический вред.

Напомним, в ряде стран Европы заговорили об усилении ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления из-за того, что такие случаи становятся более распространенными.

В Австрии арестовали 14-летнего парня, который увлекся идеологией ИГИЛ и планировал теракт на вокзале.]