Средняя пенсия по старости в Эстонии повысится до €817

Министерство социальных дел Эстонии отправило на согласование законопроект, согласно которому c 1 апреля средняя пенсия по старости повысится с €774 до €817. Об этом пишут эстонские СМИ.

Индекс государственной пенсии на 2025 год составит 1,057. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 5,7%.

В прошлом году повышение было значительнее - на 10,6%.

Сумма народной пенсии с апреля будет составлять €393,26 (сейчас - €372,05). Базовая часть пенсии вырастет с €354,98 до €377,25.

На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше €124,5 млн. Индексация коснется порядка 325 тыс. пенсионеров.

В 2025 году не облагаемый налогом доход для пенсионеров по старости составляет €776 в месяц и €9312 в год.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

После утверждения индекса Департамент социального обеспечения производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Человек может посмотреть размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee с 1 апреля.

Законопроект отправлен на согласование в Министерство финансов, Министерство экономики и коммуникаций, также спросят мнение Кассы по безработице и Департамента социального страхования.

Официально утвердить новый пенсионный индекс должно будет правительство.